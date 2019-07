ABD'nin ilk Türk belediye başkanı İTÜ’de

Türk Amerikan iş Adamları Derneği davetlisi olarak Türkiyede bulunan ve ABD de ilk Türk olarak Belediye Başkanı olan İTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunu Tayfun Selen ve beraberindeki Türk Amerikan Ticaret Odası (TABA - AmCham) Genel Başkanı Ali Osman Akat, Türk Amerikan Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, Türk Amerikan Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Yüksel’in bulunduğu heyet, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir araya geldi. Ziyarette, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül de hazır bulundu.



Yaklaşık 20 yıl aradan sonra mezun olduğu üniversitesini ziyaret ettiğini söyleyen İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Selen, İTÜ’de ağırlanmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi. Selen, “Mezun olduğum fakültenin dekanını da karışımda görünce sevincim arttı” diye konuştu.İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise Tayfun Selen’i ve TABA - AmCham heyetini İTÜ’de ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karaca, “Mezunumuzun ABD’deki ilk belediye başkanı olması bize ayrıca gurur veriyor.İTÜ’nün öğrencilere en büyük katkısı liderlik nosyonu vermektir. Lider yetiştiren bir üniversiteyiz. Tayfun Selen Bey de bu örneklerden birisidir.” diye konuştu.



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Tayfun Selen’e Arı Rozeti ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz” isimli kitabı hediye etti.







“Üniversite’de öğrendiğim bilgiler Amerika’da iş bulmama yardım etti”



İTÜ’de öğrendiği bilgilerin Amerika’ya gittiğinde iş bulma konusunda yardımcı olduğunu kaydeden Selen İTÜ’nün ne kadar önemli bir teknik okul olduğunu yaşayarak öğrendiğini sözlerine ekledi. Selen “ABD’de çalıştığım ilk işyerinde ofisteki bütün çizim elemanlarına, proje müdürlerine AutoCAD programını neredeyse ben öğrettim. Bu durumun İTÜ’de aldığımız eğitimin ne kadar ileriye yönelik ve pozitif olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.” dedi.



“İTÜ, mezunlarına önemli bir platform imkânı sağlayacak”



Üniversite tercih aşamasındaki öğrencilere tavsiyelerde bulunan Selen, öğrencilerin gelecekte mutlu olacakları mesleği seçmelerinin önemli olduğuna dikkat çekti. Selen, Teknik Üniversite’nin zor olduğunu ancak avantajlarının bitirdikten sonra görüldüğünü belirterek şöyle konuştu: “Çok çalışmaya hazır olsunlar. Teknik Üniversite, mezunlarına önemli bir platform sağlayacaktır. Sadece eğitim açısından değil, bu işi bir iletişim platformu kurulabilmesi açısından, bir profesyonel iş ağını genişletme fırsatı yaratılması konusunda da çok büyük bir avantaja sahip olacaklarını düşünüyorum. Türkiye’deki en önemli profesyonel iş ağı gruplarından bir tanesi de İTÜ mezunlarıdır.”







Tayfun Selen kimdir?



Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ve 15 yıldır New Jersey - Chatham'da yaşayan Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu.



New Jersey'deki Montclair State University'de işletme alanında yüksek lisans yapan Selen, "Lincoln Educational Services" adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.



Tayfun Selen, 2019 yılında New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanlığı'na seçildi. ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu. Selen, evli ve 1 çocuk babasıdır.