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ABD olası DEAŞ saldırılarına karşı güvenlik birimlerini uyardı

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI), terör örgütü DEAŞ sempatizanlarının Noel ve yılbaşı tatillerinde saldırıda bulunabileceği gerekçesiyle, ülkenin güvenlik birimlerini uyardığı bildirildi.Amerikan...

ABD olası DEAŞ saldırılarına karşı güvenlik birimlerini uyardı

WASHINGTON (AA) - ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI), terör örgütü DEAŞ sempatizanlarının Noel ve yılbaşı tatillerinde saldırıda bulunabileceği gerekçesiyle, ülkenin güvenlik birimlerini uyardığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, bakanlık ve FBI yetkilileri, DEAŞ yanlılarının yaklaşan tatil döneminde kiliseler dahil, yeni yıl etkinliklerinin hedef alınması çağrısına karşı emniyet yetkililerine uyarıda bulundu.

Şu aşamada bilinen güvenilir bir tehdidin bulunmadığını belirten yetkililer, uyarının, örgüt taraftarlarının tehdidine karşı tedbir amaçlı yapıldığını duyurdu.

DEAŞ’ı destekleyen sosyal medya hesaplarından, ABD genelindeki 50 eyaletteki kiliseye ilişkin bilgiler mesajlaşma uygulaması "Telegram" aracılığıyla yayınlanarak, tatil sezonunda "Kanlı kutlamalar" yapılması çağrısında bunulmuştu.

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