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ABD ordusunun Okinawa'da karıştığı kazalar gerilim yarattı

- ABD Savunma Bakanı Mattis, Japon mevkidaşından özür diledi

ABD ordusunun Okinawa'da karıştığı kazalar gerilim yarattı

ANKARA (AA) - Japonya'nın Okinawa Adası'nda konuşlu ABD askerlerinin son dönemde karıştığı kazalar gerilime yol açtı.

BBC'nin haberine göre, son olarak hafta sonu ve pazartesi günü ABD askeri helikopterlerinin yaptığı acil inişler, tartışmalara yol açtı.

Cumartesi günü bir ABD askeri helikopteri, motor arızası nedeniyle plaja, dün de bir diğeri ikaz ışığının yanması üzerine otel alanına acil iniş yaptı.

Okinawa Valisi Takeşi Onaga, kazalar konusunda "sözün bittiği yerde" olduğunu belirterek, ABD ordusunun olaylardan "utanç duyması" gerektiğini söyledi.

Kazaların, 20 binden fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Okinawa Adası'nda ABD ordusunun varlığına muhalefeti güçlendirdiği ifade ediliyor.

Helikopter kazaları üzerine ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Japon mevkidaşı Itsunori Onodera'yı arayarak özür dilediği belirtildi.

Onodera, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mattis'in kendisine acil inişler konusunda ayrıntılı bilgi verdiğini ve ardı ardına gelen olaylardan ötürü özür dilediğini aktardı.

Itsunori Onodera, ABD'nin durumu tam anlamıyla idrak ettiğini anlatan Mattis'in konuyla ciddi ve samimi biçimde ilgileneceklerini dile getirdiğini kaydetti.

Okinawa'da geçen aralık ayında ABD askeri helikopterinin camı bir okulun bahçesine düşmüş, kasım ayında alkollü bir ABD askerinin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirmiş, ekim ayında da yine ABD askeri helikopteri boş bir sahaya iniş yaptıktan sonra alev almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
ABDJaponyaOkinawa
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