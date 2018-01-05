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ABD, Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya aldı

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: -"Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz"

ABD, Pakistan'a

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya aldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde ABD ile Pakistan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Nauert, toplam ne kadar yardımın kesileceğini ise belirtmedi. Nauert, "Rakam hakkında hala çalışmamız devam ediyor." dedi.

Pakistan'ın teröristlere güvenli bölge oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Nauert, "Pakistan'la ikili ilişkilerimizi tekrar yenilemeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve Pakistan'a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını belirtmişti.

Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu" kaydetmişti.

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