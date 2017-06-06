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ABD Rakka operasyonunun başladığını duyurdu

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun açıklamasına göre Rakka şehrine yönelik operasyon bugün itibariyle başlatıldı.

ABD Rakka operasyonunun başladığını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, PYD/PKK’nın ana omurgasını oluşturduğu 'Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ve Suriye Arap Koalisyonu'nun Rakka operasyonunu başlattığını duyurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin öncülük ettiği SDG’nin kasım ayında etrafını sarmaya başladığı Rakka şehrine yönelik operasyonu 6 Haziran itibariyle başlattığı kaydedildi.

Örgütün daha önce Münbiç ve Tabka ilçelerini DEAŞ terör örgütünün elinden aldığı hatırlatılan açıklamada, Tabka’nın alınması ile DEAŞ’ın Rakka’ya sıkıştırıldığı ifade edildi.

ABD, Tabka operasyonu için SDG unsurlarını helikopterle bölgeye taşımıştı. Ülke bunun için Suriye’de ilk kez Apache tipi saldırı helikopterleri kullanmıştı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyon komutanı Korgeneral Steve Townsend, Rakka operasyonunun zor ve uzun olacağını ancak DEAŞ’ın halifelik fikrine önemli bir darbe vurulacağını ifade etti.

Townsend, “Irak ve Suriye’deki ikiz başkentlerini DEAŞ’tan aldıktan sonra örgütün yeni istihdam edilen savaşçıları ikna etmesi zor olacak.” dedi.

Açıklamada koalisyonun SDG’ye Rakka operasyonu sırasında taktiksel yardımın yanı sıra silah, eğitim, istihbarat ve lojistik destek sağlayacağı ifade edildi.

SDG’nin Rakka halkına şehri terk etmeleri çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Muhabir: Kasım İleri

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