ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Suriye Türkiye Muhacir Ensar Kardeşliği Derneği Başkanı Zekeriya Mesut, ABD'nin terör örgütü PYD ile Rakka'ya başlattığı operasyona ilişkin, "ABD orada PKK'nın uzantısı üzerinden yapılanarak hava üssünden tutun da askeri yapılanmaya kadar kendine hizmet edebilecek bir birliğin kurulmasını hedefliyor." dedi.

Mesut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin terör örgütü PYD ile Rakka'ya başlattığı operasyonun özellikle bölgede ikamet eden Suriyelilere bir fayda sağlamayacağını söyledi.

Operasyonun ardından bölgenin demografik yapısının değiştirileceğini belirten Mesut, bölgede sosyolojik olarak alt yapısı bulunmayan terör örgütü üyelerinin yerleştirilmesinin hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

ABD'nin Türkiye'yi rahatsız ve huzursuz edecek her türlü girişimde bulunduğunu aktaran Mesut, "Hedeflerinde zayıflatmak istedikleri Türkiye'yi zor durumda bırakmak var. Tarih tekerrür ediyor. Daha önce de Osmanlı devletine karşı yapmış oldukları Haçlı seferleriyle Osmanlı'yı güçten düşürüp, zayıflatarak tamamen çökertmek vardı. Şimdi de yine aynı şekilde tarih Türkiye üzerinden tekerrür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rakka'da ABD'ye hizmet edecek bir birliğin kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Mesut, şöyle konuştu:

"Eğer bombardıman sık sık devam ederse bir çok sivilin ölmesi ve alt yapının çökmesini de beraberinde getirir. Buradaki operasyon ancak büyük bir yıkımın ardından neticelenir. Operasyonun amacına baktığımız zaman yıkım, gözyaşı ve kan vardır. ABD orada PKK'nın uzantısı üzerinden yapılanarak kendine hizmet edebilecek bir birliğin kurulmasını hedefliyor. Bir anlamda ABD Rakka'da kendisine hizmet birliği kuruyor."

- Rakka halkı perişan

Rakka'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin gelişmeleri sürekli takip ettiklerini ifade eden Mesut, ilçenin sürekli bombardımana tabi tutulması nedeniyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Operasyon nedeniyle Rakka halkının daha kötü bir duruma düştüğünü vurgulayan Mesut, "ABD öncülüğündeki güçlerin Rakka semalarında ilçeyi bombardımana tabi tutmaları neticesinde doğan zararlar nedeniyle alt yapı çökertildi. Operasyon nedeniyle şu an halk eskiye nazaran daha kötü bir duruma düştü. Hastaneler ve sosyal tesislerin hepsi bombalanıyor. Halk tamamen perişan bir durumdadır." diye konuştu.

- Büyük bir yıkım

Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu Başkanı Hişam el - Mustafa da operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Operasyonun bölgede büyük bir yıkıma neden olacağını belirten Mustafa, yaklaşık 200 bin civarında nüfusu bulunan Rakka'nın hem PYD/PKK'dan hem de DEAŞ'tan temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Operasyonun Rakka halkı için kurtuluş olmadığını vurgulayan Mustafa, "Rakka operasyonunun amacı bölgenin demografik yapısını değiştirerek ve Arap halkını tehcir ederek yerine PKK/PYD kuvvetlerini veya farklı ırklardaki kişileri yerleştirmektir. Bu kesinlikle Rakka halkı için bir kurtuluş değildir. Bir terör örgütünün gidip başka bir terör örgütünün bölgeye yerleşmesidir. Bu aynı zamanda Deyruz Zor için de açılan bir yoldur ve büyük bir yıkımdır." dedi.

- Fırat Kalkanı ile karşılaştırılamaz

Mustafa, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile Rakka operasyonunun birbirinden çok farklı amaçlara hizmet ettiğine de dikkati çekti.

Harekât sayesinde Suriye'nin kuzeyindeki bazı yerleşim birimlerinin terör örgütlerinden temizlenerek bölgenin gerçek sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Mustafa, Rakka Operasyonunda ise Türkiye'nin izlediği politikanın tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile Rakka operasyonunun karşılaştırılamayacağını anlatan Mustafa, şunları kaydetti:

"Rakka operasyonu, Haşdi Şabi ile PKK/PYD'nın ortaklaşa yapmış oldukları bir harekâttır. Bölgedeki yerleşik halkı göç ettirmek için yapılmış bir operasyondur. Fırat Kalkanı Harekâtına baktığımız zaman güçlü bir şekilde DEAŞ ile savaşıldı ve bölgeden temizleme operasyonu yapıldı. Bölge halkının yurtlarına geri dönmesine ve yerleşmesine vesile oldu. Harekâtın ardından Bab ilçesi ve çevresine geri dönenlerin sayısı 100 bini geçti. Buna (Rakka operasyonu) baktığımız zaman DEAŞ ile gerçek mücadele yok. DEAŞ'ı farklı oyunlara alet etmek için değişik yönlendirmeler bulunmaktadır. Fırat Kalkanı Harekâtı ile Rakka operasyonu kıyaslanamayacak derecede birbirinden uzak iki harekâttır. O harekât gerçek manada Suriyelilerin kurtuluşudur. Suriyeliler lokal olarak kurtarılmış bölgede barış ve huzur içerisinde, savaş psikolojisinden uzak bir hayat sürdürüyorlar."



