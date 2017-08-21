ABD savaş gemisi tankerle çarpıştı: 10 asker kayıp

NEW YORK (AA) - ABD Donanması'na ait "USS John S McCain" adlı savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştığı, kazada 10 askerinin kaybolduğu, 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "USS John S McCain" füze destroyerinin liman ziyareti için Singapur'a doğru yola çıkarken Liberya bayraklı ticari Alnic MC gemisi ile pazartesi yerel saat ile 5.24'te çarpıştığını bildirdi.

Kazada 10 askerin kaybolduğu ve 5 askerin yaralandığı, kayıp denizcilerin bulunması için Singapur Donanması'nın da kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğu açıklandı.

Kazanın dünyada deniz trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden Malacca Boğazı'nda meydana geldiği belirtildi.

Senatör John McCain'in ABD Donanması'nda amiral olan babasının ve dedesinin ismini taşıyan gemide, 23 subay, 24 astsubay kıdemli üstçavuş ve 291 denizciden oluşan bir ekip bulunuyordu.

Son bir senede Pasifik Okyanusu'nda 4 kazaya karışan ABD Donanması en son haziran ayında ölümle sonuçlanan bir kazaya karıştı. USS Fitzgerald ABD savaş gemisinin Japonya'nın Yokosuka kenti açıklarında bir yük gemisiyle çarpıştığı kazada 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.