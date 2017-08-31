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ABD savaş uçakları Güney Kore'de atış tatbikatı yaptı

Guam ve Japonya'daki üslerden kalkan savaş uçakları, Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı güç gösterisi olarak Güney Kore ordusuyla ortak atış tatbikatı yaptı.

ABD savaş uçakları Güney Kore'de atış tatbikatı yaptı

SEUL (AA) - ABD, Kuzey Kore'nin Japonya'nın orta menzilli güdümlü füze denemesine yanıt olarak, Güney Kore ordusuyla Pasifik'teki üslerinden kalkan savaş uçaklarının katıldığı tatbikat düzenledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ABD'nin Guam Adası'ndaki Andersen Hava Üssünden kalkan B-1B tipi 2 ağır bombardıman uçağı ve Japonya'daki Ivakuni Hava Üssü'nden kalkan 4 F-35 hayalet avcı uçağı, Güney Kore'nin doğusundaki bir askeri bölgede, Kuzey Kore'nin "kritik tesislerini" temsil eden hedeflerin imha edildiği bir bombalama tatbikatına katıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, tatbikatta gerçek bombaların kulanıldığını belirtti.

ABD ve Güney Kore ordularının, her yıl düzenledikleri müşterek Ulçi Özgürlük Muhafızı Tatbikatı'nın tamamlanmasının ardından gelen bağımsız askeri faaliyetin, iki ülkenin Kuzey Kore'nin orta menzilli güdümlü bir füzeyi Japonya üzerinden Pasifik'e fırlattığı füze denemesine yanıt olarak icra edildiği değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore'nin denemesi, başta füzenin hava sahasından geçtiği Japonya olmak üzere bölge ülkeleri ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından "tüm seçeneklerin masada olduğunu" açıklamıştı.

Muhabir: Emre Aytekin

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