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ABD Savunma Bakanı Mattis, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

- Pentagon, ABD'li ve Katarlı savunma bakanlarının telefon görüşmesini teyit etti ancak ele aldıkları konulara ilişkin detay vermekten kaçındı

ABD Savunma Bakanı Mattis, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Laure Seal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakan Mattis'in bugün Katarlı mevkidaşı ile görüştüğünü teyit ediyorum ancak görüşme ile ilgili verebileceğim herhangi bir detay yok." dedi.

Arap ülkelerinden 5'i Katar ile diplomatik ilişkilerini askıya alıp bu ülkeye hava, kara ve denizyolu ulaşımını kapattıktan sonra Pentagon, ABD ordusunun Katar'dan Afganistan, Irak ve Suriye'de yürüttükleri operasyonlarda bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump ise Körfez ülkelerinin Katar'la ilişkilerini kesmesini memnuniyetle karşılamış, Twitter hesabı aracılığıyla söz konusu krizi terörizmin sonunun başlangıcı olarak nitelemişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞKatarKatar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El AtiyeMattis
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