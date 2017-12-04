ABD Savunma Bakanı Mattis Pakistan'da

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, "Afganistan'ın barış ve huzura kavuşması bölgede en fazla Pakistan'a olumlu katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Abbasi'nin, bir günlük resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul ettiği belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Afganistan'ın barış süreci ve iki ülkenin terörle mücadeledeki iş birliği konuları ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Abbasi görüşmede, Afganistan'ın barış sürecinin Pakistan ve ABD'nin ortak çıkarına olduğunu belirterek, "Afganistan'ın barış ve huzura kavuşması, bölgede en fazla Pakistan'a olumlu katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abbasi'nin Mattis'e, Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı kullanılması konusunda kararlı duruşu için teşekkür ettiği de bildirildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise James Mattis'in, Pakistan'ın Afganistan'daki barış süreci için önemine dikkati çektiği dile getirildi.

Açıklamada, Mattis'in "Pakistan, ABD ve diğer taraflarla yapacağı iş birliği sayesinde Afganistan'daki barış sürecinin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede Mattis'in, Pakistan'ın "ülke toprakları içerisinde bulunan militanlara ve örgütlere karşı mücadelesini artırmasını" istediği bilgisi de aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Mattis'in, Başbakan Abbasi ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.