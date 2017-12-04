Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

ABD Savunma Bakanı Mattis Pakistan'da

- Pakistan Başbakanı Abbasi: "Afganistan'ın barış ve huzura kavuşması, bölgede en fazla Pakistan'a olumlu katkı sağlar" - ABD Savunma Bakanı Mattis: "Pakistan, Afganistan'a barışın gelmesinde önemli rol oynayabilir"

ABD Savunma Bakanı Mattis Pakistan'da

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, "Afganistan'ın barış ve huzura kavuşması bölgede en fazla Pakistan'a olumlu katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Abbasi'nin, bir günlük resmi ziyaret için ülkeye gelen ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul ettiği belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Afganistan'ın barış süreci ve iki ülkenin terörle mücadeledeki iş birliği konuları ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Abbasi görüşmede, Afganistan'ın barış sürecinin Pakistan ve ABD'nin ortak çıkarına olduğunu belirterek, "Afganistan'ın barış ve huzura kavuşması, bölgede en fazla Pakistan'a olumlu katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abbasi'nin Mattis'e, Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı kullanılması konusunda kararlı duruşu için teşekkür ettiği de bildirildi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise James Mattis'in, Pakistan'ın Afganistan'daki barış süreci için önemine dikkati çektiği dile getirildi.

Açıklamada, Mattis'in "Pakistan, ABD ve diğer taraflarla yapacağı iş birliği sayesinde Afganistan'daki barış sürecinin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede Mattis'in, Pakistan'ın "ülke toprakları içerisinde bulunan militanlara ve örgütlere karşı mücadelesini artırmasını" istediği bilgisi de aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Mattis'in, Başbakan Abbasi ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanPakistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5