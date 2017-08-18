Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'ye geliyor

- Pentagon, Bakan Jim Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı - Mattis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Bakanı Canikli ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceği bildirildi

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye'ye geliyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Jim Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadesi kullanıldı.

Mattis'in, temaslarında iki ülke arasındaki "stratejik müttefikliğe" vurgu yaparak, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı, görüşmelerde aynı zamanda Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin konuşulacağı belirtildi.

Bakan Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'e giderek Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi.

Açıklamada, Mattis'in 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'da olacağı, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Poltorak ile bir araya geleceği bildirildi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanABD Savunma Bakanı Jim MattisDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5