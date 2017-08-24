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ABD Savunma Bakanı Mattis Ukrayna’da

- Mattis: - "ABD, Rusya'ya Minsk Anlaşması ve diğer uluslararası sözleşmelere uyması için baskı yapmaya devam edecek”

ABD Savunma Bakanı Mattis Ukrayna’da

KİEV (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Ukrayna’nın doğusundaki krizle ilgili Rusya’ya baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Mattis, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin, içinde bulunduğu şartlarda kendisini ve halkını koruması için Ukrayna'ya yardım etmeye zorunlu olduğunu belirten Mattis, ABD'nin, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık askeri teknik yardımını onayladığını hatırlattı. Mattis, "Eğer ölümcül silahlar hakkında konuşmak gerekirse bu konuyu inceliyoruz." dedi.

Rusya'nın saldırganlığı ile ortaya çıkan stratejik tehlikeyi anladıklarını ve uluslararası kuralların gözetilmesini istediklerini dile getiren Mattis, ABD’nin, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın çözülmesi için diplomatik çaba gösterme hususunda görev üstlendiğini vurguladı.

Mattis, "ABD, Rusya’ya Minsk Anlaşması ve diğer uluslararası sözleşmelere uyması için baskı yapmaya devam edecek.” ifadelerini kullanarak, Ukrayna ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı James MattisUkrayna
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