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ABD Savunma Bakanı Mattis Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul ettiği bildirildi.Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, ikili yaptığı görüşmede siyasi, stratejik, askeri ve savunma alanlarında Ürdün-ABD ilişkilerini ve...

ABD Savunma Bakanı Mattis Ürdün'de

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis'i kabul ettiği bildirildi.

Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, ikili yaptığı görüşmede siyasi, stratejik, askeri ve savunma alanlarında Ürdün-ABD ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Başta Suriye ve Irak meseleleri olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların konuşulduğu görüşmede terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele için sarf edilen çabalara da değinildi.

Görüşmede, Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Genelkurmay Başkanı Mahmud Abdulhalim Ferihat da hazır bulundu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye ve Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor.

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ABD Savunma Bakanı James MattisÜrdün Kralı 2. Abdullah
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