ABD Savunma Bakanı Mattis’ten Suriye açıklaması - ABD Savunma Bakanı Mattis: - "Biz de kuvvetlerimizin oluşumunu, diplomatları ve Cenevre sürecini destekleyecek şekilde değiştiriyoruz" - "Askeri bir çözümden diplomatik bir çözüme doğru şu anda dikkat çekmeye başlayan Cenevre’deki diplomatik çabaları desteklemek üzere şartlar oluşturuyoruz. Dolayısı ile sonuç olarak oradaki askerimizin durumunu (o minvalde) değiştiriyoruz" - "YPG silahlandırılmış ve koalisyon saldırıları da durdurduğuna göre buna ihtiyaç yok. Güvenliğe ve polis gücüne ihtiyacımız var bu da yerel kuvvetlerdir. Bu da DEAŞ’ın geri dönmesini engelleyecek olanlardır"

02 Aralık 2017 Cumartesi 18:18