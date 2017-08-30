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ABD Savunma Bakanından Başkan Trump'a Kuzey Kore cevabı

ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore kriziyle ilgili Trump'ın "Konuşmak cevap değil!" şeklindeki paylaşımına karşılık "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanından Başkan Trump'a Kuzey Kore cevabı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore'yi hedef alarak "Konuşmak cevap değil!" şeklindeki sözlerine karşılık, "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez." dedi.

Mattis, Pentagon'da yaptığı konuşmada, Başkan Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "ABD, Kuzey Kore'yle konuşuyor ve fahiş şekilde 25 yıldır para ödüyor. Konuşmak cevap değil!" şeklindeki paylaşımına cevap verdi.

Savunma Bakanı Mattis, Trump'ın Kuzey Kore kriziyle ilgili son paylaşımının sorulması üzerine "Diplomatik çözümlerimiz asla bitmez." ifadesini kullandı.

Güney Kore Savunma Bakanı Minister Song Young-moo'yla gazeteciler karşısına çıkan Mattis, "Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bakan ve ben, kendi ülkelerimiz, halklarımız ve çıkarlarımız için güvenlik sağlama sorumluluğunu paylaşıyoruz. Bugün de bunu konuşmak için buradayız." diye konuştu.

Mattis, Güney Kore'ye asker desteği sağlanıp sağlanmayacağı yönündeki soruya ise cevap vermedi.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari


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