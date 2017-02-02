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'ABD sınır güvenliği Müslüman Amerikalıları fişliyor'

ABD'nin en büyük İslami çatı kuruluşlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ülkenin sınır güvenliği görevlilerinin Müslüman Amerikalıları fişlediğini iddia etti.

'ABD sınır güvenliği Müslüman Amerikalıları fişliyor'

NEW YORK

AA muhabirine açıklamalarda bulunan CAIR Florida Başkanı Hassan Shibly, "Artık hiç şüphe yok ki ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, yasalara uyan masum Müslüman Amerikalıları derinlemesine sorguya çekebilmek için onları orantısızca hedef alıyor." dedi.

Uzun süredir, çok sayıda Amerikalı Müslümanın, havaalanları ve gümrük kapılarında "rastgele" yapıldığı iddia edilen ek sorguda saatlerce bekletildiği yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Shibly, son iki haftada CAIR'e ulaşan binlerce şikayetin bu tabloyu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde doğruladığını belirtti.

Vatandaşlık hakkına sahip Müslümanlar, ABD nüfusunun yüzde birini oluştururken, ek sorguya çağırılanların yüzde 50 ila 70'inin Müslüman olduğunun altını çizen Shibly, ABD'nin kendi vatandaşlarına yönelik bu muamelesinin "vahim hak ihlallerine" sebep olduğunu dile getirdi.

Sorguda Müslümanlara dini yaşamlarına ilişkin "fevkalade yakışıksız" sorular yöneltildiğini anlatan Shibly, "Müslüman vatandaşlara 'dindar mısınız, günde kaç defa namaz kılarsınız, hangi mezhebe mensupsunuz ve hangi din adamlarını takip edersiniz' gibi sorular soruluyor." şeklinde konuştu.

Sınır yetkililerinin, Müslüman vatandaşlarla ilgili topladıkları bilgileri kendilerine haber vermeden FBI ile paylaştığını ve vatandaşların istihbarat ajansında ayrıca mülakata tabi tutulduğunu ifade eden Shibly, sınır geçişinde ek sorguya çağrılan ABD vatandaşı Müslümanlara, soruları cevaplamamaları çağrısında bulundu.

Ayrıca Shibly, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesinin "Müslüman Amerikalıları hedef tahtasına koyma amacına hizmet ettiğini" belirterek CAIR'in yakın zamanda ülke çapında hukuk mücadelesi başlatacağını bildirdi.

Muhabir: Canberk Yüksel

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