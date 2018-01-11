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ABD, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Dikovic'e vize vermedi

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, ABD'nin, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Dikovic'in vize başvurusunu reddettiğini açıkladı.

ABD, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Dikovic'e vize vermedi

BELGRAD (AA) - ABD'nin, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Ljubisa Dikovic'in vize başvurusunu reddettiği ortaya çıktı.

Geçen ekim ayında ABD'de düzenlenen "Radikal Örgütlerle Mücadele" konulu genelkurmay başkanları toplantısına katılması planlanan Dikovic'in vize başvurusu, ABD'nin Belgrad'daki Büyükelçiliğince reddedildi.

Red nedeniyle ilgili büyükelçilikten bir açıklama yapılmazken, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Dikovic'in vize başvurusunun reddedilmesine "anlam veremediğini" ifade etti.

Vulin, Dikovic'in Sırbistan Ordusu'nun gurur duyduğu cesur ve onurlu bir subay olduğunu vurgulayarak, hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeyin, vize alamamasına sebep olamayacağını savundu.

ABD Büyükelçiliğinin Dikovic'e karşı tutumuna Sırbistan Ordusu'nda da anlam verilemediğini kaydeden Vulin, bu tür kararların iki ülke arasındaki askeri ilişkilere kötü yansıdığını ve iş birliğine katkı sağlamadığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı da ABD tarafından red nedeniyle ilgili resmi açıklama beklediklerini ifade ederken, Dikovic'in daha önce birçok kez ABD vizesi aldığı hatırlatıldı.

Kosova'da 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta görev aldığı bilinen ve ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşlarınca burada savaş suçu işlemekle itham edilen Dikovic, bu savaşa katılan hiçbir Sırp komutanın ne bir savaş suçu işlediğini ne de böyle bir emir verdiğini savundu.

Muhabir: Kayhan Gül

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