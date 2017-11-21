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ABD, Somali ve Libya’da hava saldırısı düzenledi

- ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı Somali'de El Şebab terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında 100'den fazla militanın öldürüldüğünü açıkladı - AFRICOM, Libya'da ise DEAŞ'a karşı iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

ABD, Somali ve Libya’da hava saldırısı düzenledi

WASHINGTON (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Amerikan uçaklarının Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 100’den fazla El Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, El Şebab terör örgütüne yönelik hava saldırılarının yerel saatle 10.30'da başkent Mogadişu’nun 200 kilometre kuzeybatısında gerçekleştirildiği ve 100’den fazla El Şebab militanının öldürüldüğü kaydedildi.

El Şebab örgütünün El Kaide’ye biat ettiği belirtilen açıklamada, “El Şebab açık bir şekilde ABD ve bölgedeki ortaklarını hedef alan saldırıları planladığını ve gerçekleştirdiğini ifade etmişti.” ifadelerine yer verildi.

AFRICOM'dan ayrıca, Libya’nın Fukaha bölgesi yakınlarında DEAŞ militanlarına yönelik iki saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
ABDDEAŞEl ŞebabLibyaSomali
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