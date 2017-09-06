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ABD Somali'de Eş-Şebab'ı vurdu

- Nava saldırısında 3 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi

ABD Somali'de Eş-Şebab'ı vurdu

MOGADİŞU (AA) - ABD'nin Somali'nin Bay bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 3 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamaya göre, başkent Mogadişu'nun 75 kilometre batısındaki Bay bölgesinde dün sabah düzenlenen hava saldırısında 3 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

Saldırı, bölgede faaliyet yürüten Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ve Somali ordusunun desteğiyle icra edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta AMISOM'a, Eş-Şebab'a hava saldırısı gerçekleştirme yetkisi vermişti.

ABD ordusu o tarihten bu yana terör örgütü Eş-Şebab'a Somali güvenlik güçleriyle çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDHava SaldırısıSomali
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