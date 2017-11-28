ABD Taliban sorunu çözülene kadar Afganistan'da

WASHINGTON (AA) - ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanı ve NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral John Nicholson yeni strateji kapsamında "ABD'nin Afganistan'daki varlığının zamandan ziyade koşullara bağlı olacağını ve Taliban ile bir çözüme ulaşana dek süreceğini" söyledi.

Orgeneral Nicholson Afganistan'dan video konferans yöntemi ile Pentagon'a bağlanarak Donald Trump yönetiminin ağustos ayında devreye soktuğu Güney Asya stratejisinin Afganistan ayağı hakında değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta ABD ve Afgan hava kuvvetlerinin ortak operasyonlarında Taliban'a ait 10 afyon üretim tesisini vurduğunu hatırlatan Nicholson, "Sadece üç günlük operasyonla Afgan 215'inci Kolordusunun, özel kuvvet komandoları ve hava kuvvetleri ABD kuvvetlerinin desteği ile Talibanın cebinden 7 ile 10 milyon dolar civarındaki hasılatı ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kontrolündeki uyuşturucu ağına 48 milyon dolar civarında kayıp verdirdiklerini kaydeden ABD'li komutan Taliban'ın finansal kaynaklarına saldırıların devam edeceğini belirtti.

- "İş bitene kadar burada olacağız"

Yeni Güney Asya stratejisi kapsamında ABD ile NATO'nun yaklaşımlarının örtüştüğünü aktaran Nicholson, "Artık zaman bazlı değil koşul bazlı olarak buradayız. İş bitene kadar burada olacağız." şeklinde konuştu.

Askeri operasyonların stratejinin bir ayağı olduğuna dikkati çeken Nicholson şöyle devam etti:

"Bu stratejinin amacı uzlaşma ve şiddetin seviyesini düşüren müzakereli bir çözümdür. Bunu düşmana üç alanda baskı yaparak elde edeceğiz. Birincisi ofansif saldırılar ve güçlü güvenlik kurumlar üzerinden askeri baskı. İkincisi Taliban ve Hakani grubunun destekçilerine diplomatik ve diğer baskılar. Üçüncüsü ise gelecek iki yıl içerisinde yapılacak olan seçimler üzerinden baskı ki bu seçimler güvenilir bir şekilde yapılabilirse halkın gözünde hükümetin meşruiyetini artıracaktır."

- ABD bombardımanları üç kat arttı

Afgan ordusunun üst düzey kadrolarında yapılan değişikliklerin ordunun Taliban'a karşı saldırıya geçmesini sağladığını kaydeden Nicholson, ABD'nin de desteği ile Afganistan'da ivmenin Afgan ordusunun lehine döndüğünü iddia etti.

Nicholson geçen hafta NBC televizyonuna verdiği mülakatta Afganistan'daki çıkmazın sürdüğünü ifade etmişti.

Afganistan'da ABD'nin hava desteğinin de artığına dikkati çeken Nicholson ocak ayından bu yana ABD'nin Afganistan'da attığı bomba sayısının üç kat arttığını dile getirdi.

ABD'li komutan, "Irak ve Suriye'de DEAŞ ile başarılı bir şekilde mücadele eden hava unsurlarının boşa çıkmasıyla daha çok hava unsurunun Afganistan'a gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- Mart'tan beri bin 600 DEAŞ mensubu öldürüldü

DEAŞ'ın Afganistan'da izole edildiğini ve böylece "halifelik kurmayı başaramadığını" dile getiren Nicholson, örgütün halen terörist devşirebildiğini ifade etti.

ABD'nin mart ayından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 400 operasyon ve hava saldırısı düzenlediklerini anlatan Nicholson, bu süre zarfında bin 600 civarında DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, 600 civarında örgüte ait tesis, mevzi ve yapının imha edildiğini söyledi.