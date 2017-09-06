Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

ABD Temsilciler Meclisi 7,9 milyar dolarlık Harvey paketini onayladı

- Harvey kasırgası için yardım paketi tasarısı 3'e karşı 419 oyla kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi 7,9 milyar dolarlık Harvey paketini onayladı

NEW YORK (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Teksas eyaletinde yaşanan Harvey kasırgası için 7,9 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisindeki tasarı teklifi 3'e karşı 419 oyla kabul edilirken, tasarının yasalaşması durumunda 7,85 milyar dolarlık yardım paketinin ilk bölümünün bu hafta sonu ermeden kasırgadan olumsuz etkilenen bölgelere ulaştırılacağı bildirildi.

Uzmanlar, ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) acil durum kaynaklarının tükendiğine dikkati çekerken, tasarının hızla yasalaşmasının önemini vurguladı.

Tasarının gelecek günlerde ABD Senatosunda oylanması beklenirken, kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu hafta sona ermeden imzalanması bekleniyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, pazar günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiği Harvey Kasırgasının tahmini maliyetinin 150 ila 180 milyar dolar arasında olduğunu kaydetmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler MeclisiHarvey Kasırgası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5