ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan'dan Trump'a eleştiri

NEW YORK (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Paul Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Charlottesville'deki ırkçı şiddete karşı yanıtını eleştirerek bunun "ahlaki açıdan belirsiz ve kaçamak bir açıklama" olduğunu söyledi.

Ryan, Başkan Trump'a olayların her iki tarafını suçlayan Charlottesville açıklamasından dolayı sert eleştiride bulundu.

Cumhuriyetçi Partililer arasında Charlottesville'deki ırkçı şiddeti kınayan ilk isimlerden biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan, seçim bölgesi Wisconsin'ın güneydoğusunda yaklaşık 300 kişilik kalabalığın önünde CNN'den Jake Tapper'in sorularını yanıtladı.

Ryan, Trump'ın Charlottesville'deki ırkçı şiddete karşı cevabında "ahlaki açıdan olması gerekenden çok daha belirsiz, çok daha fazla kafa karıştırıcı yorumlar" yaptığını savundu.

Başkan Trump'ın "ahlaki açıdan belirsiz ve kaçamak bir açıklama" yaptığını iddia eden Ryan, "Cumhuriyetçi veya Demokrat olmanızın bir önemi yok... Her birimizin bu acımasız iğrenç bağnazlığına karşı birleşmesi gerekiyor." dedi.

- Twitter mesajları

Ryan, olasılığın düşük olduğunu itiraf etmesine rağmen Trump'ın daha az sıklıkla Twitter mesajı atmasını istediğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, "Daha az tweet atmasını ister miydim? Elbette isterim fakat değişeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Paul Ryan, beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı milliyetçi gruplara karşı solcu grupların protestosunda otomobil ile gerçekleştirilen saldırıda Heather Heyer adlı genç kadının yaşamı yitirdiği ve 19 kişinin yaralandığı olayı "iç terör" saldırısı diye yorumladı ve az da olsa salondan alkış topladı.

- Trump'ın Afganistan kararı

Trump'ın Afganistan'la ilgili yaptığı son açıklamalara da değinen Ryan, bu konuda brifing aldığını ve "karardan memnun olduğunu" dile getirdi.

Afganistan'ı teröristlerin istila etmesini istemediğini vurgulayan Ryan, "Teröristlere yeni bir güvenli limana izin veremeyiz... Suriye'de, Musul'da iyi dersler aldık." diye konuştu.

Ayrıca, Trump'ın doktrinini "ilkeli gerçekçilik" olarak nitelendiren Ryan, uyguladıkları kapsamlı bir doktrin olduğunu anlattı.

- Kuzey Kore

Toplantıda bir katılımcı Ryan'a, Kuzey Kore ve nükleer cephanesinin neden olduğu tehdide ilişkin, "Trump'un atılgan söyleminin durumu daha da kötüye götürüp götürmeyeceğini" sordu. Ryan bu soruya, "Kim Jong-un'un azarlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bence (Kim Jong-un'un) sineye çekmeyeceğimizin farkına varması önemlidir." yanıtını verdi.

Başkan Trump'ın, geçen hafta yaptığı bir basın toplantısındaki konuşmasında beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan Ku Klux Klan (KKK) ve Neonazi grupların protestosundan sonra yaşanan şiddet olaylarında aşırı sağcı grupları kınamak yerine iki tarafı da suçlaması ülke genelinde tepki görmüştü. Trump, bir sonraki konuşmasında da şiddet olaylarıyla ilgili önceki açıklamasıyla çelişen ifadeler kullanmıştı.