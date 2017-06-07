"ABD Temsilciler Meclisi'nin bu adımları yapıcı değil"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olaya ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan karar tasarısı hakkında, "ABD yasama organlarının konuyu tahrif etmeye ve siyasileştirmeye yönelik bu adımları yapıcı değildir. Bu, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ve ortaklık ruhuna da aykırıdır." dedi.

Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanan karar tasarısı hakkında soruya cevabında, Temsilciler Meclisi'nin konuya ilişkin olarak, daha önce Dışişleri Komitesinde oylanan yersiz bir karar tasarısını gündemine alarak dün akşam onayladığını belirtti. Benzer bir karar tasarısının, geçen hafta Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi’ne de sunulduğunu hatırlatan Müftüoğlu, "ABD yasama organlarının konuyu tahrif etmeye ve siyasileştirmeye yönelik bu adımları yapıcı değildir. Bu, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ve ortaklık ruhuna da aykırıdır." ifadesini kullandı.

Hüseyin Müftüoğlu, 25 Mayıs'ta konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olayın, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklandığını vurgulamıştı.