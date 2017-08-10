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"ABD Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır"

- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz" - "Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Bölgesel kaygıları var. PKK bir terör organizasyonudur ve yaptıkları saldırıları kınıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz." dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye güney sınırlarına asker yığıyor, Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırıdan endişe duyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Nauert, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaptı. Nauert, şöyle devam etti:

"ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Bölgesel kaygıları var. PKK bir terör organizasyonudur ve yaptıkları saldırıları kınıyoruz."

Nauert, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırısından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Bu farazi bir sorudur ve buna cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi.

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ABDPkkABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather NauertTürkiyeYPG
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