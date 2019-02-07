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"ABD ve AB Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli"

- ABD'nin AB nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland: - "Birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 40 trilyon dolar. Bu Çin'e ekonomik, istihbarat ve askeri anlamda karşı gelmeye yeter. Bu nedenle AB ve ABD Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli"

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BRÜKSEL (AA) - ABD'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland, AB ve ABD'nin ticari konulardaki farklılıklarının üstesinden gelerek, Çin'e karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Politico adlı haber sitesine konuşan Sondland, AB-ABD arasındaki ticari ve siyasi ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in "kötü" bir etkisi olduğunu kaydeden Sondland, "Birlikte Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 40 trilyon dolar. Bu Çin'e ekonomik, istihbarat ve askeri anlamda karşı gelmeye yeter. Bu nedenle AB ve ABD Çin'e karşı güçlerini birleştirmeli." ifadelerini kullandı.

Sondland, taraflar arasında Avrupa'ya fayda sağlayan bir ticari dengesizlik olduğunu savunarak, AB ve ABD'nin hızlı bir şekilde ticari alanda bulunan sorunları çözmesi gerektiğini belirtti.













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Anahtar Kelimeler:
ABABDçin
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