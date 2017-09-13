ABD ve Kamboçya arasında vize gerginliği

PHNOM PENH (AA) - ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdukları belirtilerek, söz konusu kararın, ABD Göçmenlik Yasası kapsamında Kamboçya'nın, ABD'nin sınır dışı ettiği Kamboçyalıları kabul etmemesi üzerine alındığı ifade edildi.

ABD'den bin civarında Kamboçyalının sınır dışı edilmesi bekleniyor.

ABD yasaları, ABD'de kalıcı oturma izni olanlar da dahil hüküm giymiş yabancı uyruklu suçluların, hapis cezalarını çektikten sonra sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

Kamboçya, 2002'de ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında, ABD tarafından sınır dışı edilen 500 Kamboçyalıyı ülkeye kabul etmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, yakın zamanda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin sınır dışı edeceği kişilerin ülkeye kabul edilmeyeceğine işaret ederek, ABD yönetiminin, Kamboçyalı-Amerikalı aileleri birbirinden koparmaması için değişikliğe gitmesini umduğunu söylemişti.