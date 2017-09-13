Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Growtech Eurasia Manyas HES 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

ABD ve Kamboçya arasında vize gerginliği

PHNOM PENH (AA) - ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdu.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli...

ABD ve Kamboçya arasında vize gerginliği

PHNOM PENH (AA) - ABD'nin Phnom Penh Büyükelçiliği, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kamboçya Dışişleri Bakanlığında görevli üst düzey yetkililer ile ailelerine vize vermeyi durdurdukları belirtilerek, söz konusu kararın, ABD Göçmenlik Yasası kapsamında Kamboçya'nın, ABD'nin sınır dışı ettiği Kamboçyalıları kabul etmemesi üzerine alındığı ifade edildi.

ABD'den bin civarında Kamboçyalının sınır dışı edilmesi bekleniyor.

ABD yasaları, ABD'de kalıcı oturma izni olanlar da dahil hüküm giymiş yabancı uyruklu suçluların, hapis cezalarını çektikten sonra sınır dışı edilmelerini öngörüyor.

Kamboçya, 2002'de ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında, ABD tarafından sınır dışı edilen 500 Kamboçyalıyı ülkeye kabul etmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, yakın zamanda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin sınır dışı edeceği kişilerin ülkeye kabul edilmeyeceğine işaret ederek, ABD yönetiminin, Kamboçyalı-Amerikalı aileleri birbirinden koparmaması için değişikliğe gitmesini umduğunu söylemişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDKamboçya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5