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ABD ve Körfez ülkelerinden ortak Taliban yaptırımı

- ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi, 7 kişiye terör örgütü Taliban üyesi oldukları, 2 kişiye de örgüte destek verdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulayacak

ABD ve Körfez ülkelerinden ortak Taliban yaptırımı
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WASHINGTON (AA) - ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi (TFTC), terör örgütü Taliban'ın üyesi veya destekçisi oldukları gerekçesiyle 9 kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, TFTC'nin Afganistan hükümetini tehdit eden Taliban'ın 7 üyesi ile örgüte destek veren 2 İran Devrim Muhafızları Ordusu (İDMO) yetkilisine yaptırım uygulayacağı bildirildi.

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan TFTC'nin Riyad'da düzenlenen toplantısında alınan karar, merkezin Mayıs 2017'de kurulduğundan bu yana aldığı üçüncü ortak yaptırım kararı oldu.

Açıklamada, TFTC üyesi 7 ülkenin yaptırım uygulayacağı kişilerin isimleri, Muhammed İbrahim Owhadi, İsmail Razavi, Abdullah Samed Faruk, Muhammed Davud Müzzamil, Abdülrahim Manan, Abdül Aziz, Sadri İbrahim, Hafız Majid ve Naim Barich olarak sıralandı.

Söz konusu kişilerden Owhadi'nin İDMO'nun Bircend kentinden sorumlu yetkililerinden olduğu, geçen yıl Taliban ile anlaşarak örgütün Afganistan'ın Herat kentindeki koluna askeri ve finansal yardım sağladığı ifade edildi.

İDMO'nun Bircend kentindeki eğitim merkezinden sorumlu olduğu belirtilen Razavi'nin ise Taliban'a eğitim, istihbarat ve silah yardımında bulunduğu bildirildi.

Diğer kişilerin de Taliban adına faaliyet gösterdikleri, bazılarının halihazırda ABD'nin yaptırım listesinde bulunduğu kaydedildi.

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