ABD ve Özbekistan nükleer madde kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği yapacak

TAŞKENT (AA) – ABD ve Özbekistan nükleer madde kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğine gitme kararı aldı.

ABD'nin Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Amerikalı ve Özbek uzmanların, nükleer maddeler ve diğer radyoaktif maddelerin kaçakçılığıyla uğraşan suç çetelerinin olası tehlikesine ilişkin fikir alış verişinde bulunmak ve işbirliği içinde bu tehditlere karşı mücadele konusunu görüşmek üzere Taşkent'te bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmenin Özbekistan ile ABD arasında Mart 2012'de sağlanan nükleer madde kaçakçılığına karşı mücadeleye ilişkin ortak plan kapsamında sürdürülen işbirliğinin devamı olduğu hatırlatılırken, söz konusu ortak planın, nükleer ve radyoaktif maddelerin kaçakçılığına ait vakaları önlemeyi, nükleer madde kaçakçılığını tespit etme ve mücadelede iki ülke hükümetlerinin gerçekleştireceği çaba ve tedbirleri içerdiği kaydedildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre, uranyum rezervlerinde dünyada yedinci, uranyum üretiminde ise beşincisi sırada yer alan Özbekistan'da 40'a yakın uranyum ocağı bulunurken, ülkede üretilen uranyumun tamamı ihraç ediliyor.