"ABD ve Pakistan arasında güven sorunu var"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD ve Pakistan arasında son yıllarda "güven sorunu" oluştuğunu belirterek, "Çünkü terör örgütleri Pakistan'ı güvenli bölge haline getirerek, ABD askerlerine ve görevlilerine yapacakları saldırıları burada planlıyorlar. Aynı zamanda Afganistan'daki barışa mani oluyor. dedi.

Tillerson, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin yeni Afganistan stratejisini açıklamasının ardından Washington'da basın toplantısı düzenledi.

Rex Tillerson, buradaki konuşmasında, Afganistan konusunda Pakistan'ın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi ve ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tarihsel önemine işaret etti.

Son yıllarda İslamabad ile Washington arasında "güven sorunu" yaşandığını dile getiren Tillerson, "İki ülke arasında güven sorunu var. Çünkü terör örgütleri Pakistan'ı güvenli bölge haline getirerek, ABD askerlerine ve görevlilerine yapacakları saldırıları burada planlıyor. Aynı zamanda Afganistan'daki barışa mani oluyor." dedi.

Pakistan'ın farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Tillerson, "Biz terörist gruplardan korunmaları için kendileriyle çalışmaya hazırız. Kendilerine olan desteğimize şart koşacağız ve kendileriyle olan ilişkimiz bu bölgeden gelecek sonuçlara bağlı olacak." ifadesini kullandı.

- "Savaş Afgan güçleriyle, yani ordusu ve güvenlik güçleriyle yapılacak"

Tillerson, ABD'nin Afganistan'da uygulayacağı yeni stratejiyi, ABD'nin Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleyi örneklendirerek anlattı.

ABD'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi "başarılı bir kampanya" olarak nitelendiren Tillerson, benzeri bir taktiği Afganistan'da uygulayacaklarını söyledi.

Tillerson, Irak ve Suriye'den "çok fazla ders" çıkardıklarını ve bu tecrübeleri Afganistan'a aktaracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı Afgan güçlerine yeni bir eğitim vermek bizim ordumuz için biraz zaman alacak. Savaş Afgan güçleriyle, yani ordusu ve güvenlik güçleriyle yapılacak fakat son bir, 1,5 sene içinde gördüğümüz cephelerin kaybedilmesi durumunu daha istikrarlı bir yola sokabiliriz ve Afgan güçleri adına sahada galibiyet görmeye başlayacağımızı umut ediyorum."

- "Hindistan, ABD'nin çok önemli bir bölgesel müttefiki oluyor"

Tillerson, ABD'nin yeni Afganistan stratejisinde Hindistan'a önemli bir rol düştüğünü de dile getirerek, "Hindistan, ABD'nin çok önemli bir bölgesel müttefiki oluyor ve başta Afganistan ekonomisi olmak üzere Afgan hükümetine çok önemli destek verdiler. Gelişimlerine yardım ettiler. Ekonomik destek oldular." diye konuştu.

Afganistan'ı istikrarlı bir ülke haline getirmek için ekonomisinin düzelmesinin önemine vurgu yapan Tillerson, Hindistan'da gelecek hafta bu konuda bir toplantı yapılacağını, bu toplantının Afganistan adına önemli olduğunu söyledi.

- "Rusya'nın Taliban'a silah vermesi uluslararası normlara aykırı"

Rex Tillerson, bir soru üzerine, Rusya'nın Taliban'a silah vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Taliban'a silah vermesinin uluslararası normlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu belirten Tillerson, bu hususu Rusya'nın dikkatine sunduklarını aktardı.

Tillerson, ayrıca Afganistan'a silah verilecekse bunun Afgan hükümeti üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.



