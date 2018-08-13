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"ABD yaptırımları karşısında AB desteği önem taşıyor"

- İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Liberal ekonomik düzenin devamı konusunda Türkiye'nin AB ile birlikte hareket etmesi çok önemli. ABD yaptırımları karşısında AB desteği önem taşıyor" - "Son dönemde ABD'nin yaptırımları karşısında AB'den gelen bu destek mesajları, AB ile yeni bir normalleşme sürecini başlatmak açısından umut vadediyor"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, liberal ekonomik düzenin devamı konusunda Türkiye'nin AB ile birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "ABD yaptırımları karşısında AB desteği önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 20'ye yükseltileceğini açıklaması sonrası Almanya ve İtalya'dan gelen destek mesajlarını yorumladı.

AB üyesi ülke temsilcilerinin liberal ekonomiden yana tavır sergilemelerinden memnuniyet duyduklarını belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Trump'ın cuma günü çelik ve alüminyuma uygulanacak gümrük tarifeleri ile ilgili kararı sonrasında iki AB üyesinden Türkiye'ye destek olarak yorumlanabilecek açıklamalar geldi. Türkiye ekonomisini daha da zora sokabilecek bu kararı eleştiren İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, 'Türkiye'nin bir krize sürüklenmesinin Akdeniz'deki dengeler açısından olumsuz sonuçları olacağını' kaydetti. Federal Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise 'Trump'ın ticari yaptırım önlemlerinin ekonomik büyümeyi baltalayarak en başta tüketicilere zarar verdiğini' vurguladı.

AB'den gelen ve ABD'yi daha akılcı davranmaya davet eden bu çağrılar, ticaret savaşlarının olumsuz sonuçlarına dikkati çekiyor. İran'a uygulanacak yaptırımlar konusunda da Türkiye ve AB aynı safta yer alıyor. Liberal ekonomik düzenin devamı konusunda Türkiye'nin AB ile birlikte hareket etmesi çok önemli. ABD yaptırımları karşısında AB desteği önem taşıyor. Son dönemde ABD'nin yaptırımları karşısında AB'den gelen bu destek mesajları da AB ile yeni bir normalleşme sürecini başlatmak açısından umut vadediyor."

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