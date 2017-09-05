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ABD yeni kasırga Irma'ya hazırlanıyor

- ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hafta sonu Atlantik Okyanusu üzerinden gelmesi beklenen ve saatteki hızı 175 kilometreye ulaşacak kasırganın Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını etkileyeceğini duyurdu

ABD yeni kasırga Irma'ya hazırlanıyor

NEW YORK (AA) - ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarında yaşayanlar, Harvey kasırgasının yaralarını henüz saramadan, hafta sonu gelmesi beklenen yeni kasırga Irma nedeniyle hazırlıklara başladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ABD'deki güzergahı tam belli olmayan ancak hafta sonu Atlantik Okyanusu üzerinden gelmesi beklenen, saatteki hızı 175 kilometreye ulaşacak kasırga "Irma"nın, Florida dahil Meksika Körfezi kıyılarını vuracağını bildirdi.

Merkezin, yeni kasırgaya hazırlanılması çağrısında bulunmasının ardından Florida'da halk alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Florida Valisi Rick Scott, eyalet genelinde acil durum ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Floridalılara Irma kasırgasına karşı hazırlanmaları için federal yönetimin (devlet) tüm kaynaklarını sunduğunu duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, Porto Riko'yu vuran ve acil durum ilan edilerek Ulusal Muhafızların müdahalede bulunması kararının çıkarılmasına yol açan Irma kasırgasının çok güçlü ve tehlikeli olabileceği uyarısı yapıyor.

- Acil yardım malzeme kiti

Meteorolog Dave Samuhel, kasırganın etkili olacağı bölgede yaşayan halka "acil yardım malzemelerinizi hazırlayın" uyarısında bulundu.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), bu kitlerde en az üç gün yetecek su, nakit para, pasaport, sosyal güvenlik numarası, sigorta poliçeleri ve banka hesap bilgileri gibi dokümanlar, üç gün yetecek ve buzdolabı dışında bozulmayacak, susatmayan gıda, bir haftalık reçeteli ilaçlar ile ağrı kesiciler ve antasitler gibi ilaçlar, çöp torbaları, kağıt veya plastik bardak ve kaplar ile yedek piller, battaniyeler ve radyo bulunmasını tavsiye ediyor.

- Harvey'deki ölü sayısı 66'ya çıktı

Öte yandan geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey tropikal fırtınasında ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi. Yüz binlerce abonenin elektriksiz kaldığı, köprüler ve yolların hasar gördüğü kasırgada tahmini zararın 150 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Teksas Valisi Gregory Wayne "Greg" Abbott, kasırganın sebep olduğu maddi kaybın 180 milyar doları bulabileceğini duyururken FEMA da yaklaşık 560 bin ailenin konut yardımı programına kayıt yaptırdığını açıkladı.

Harvey fırtınasının yol açtığı su taşkınlarında yüz binlerce ev ve araç hasar görmüş, on binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirilmişti.

En fazla zararı, ülkenin en büyük 4. kenti Houston'a veren Harvey, Belediye Başkanı Sylvester Turner'ın, yağmalamaya karşı yarım günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesine neden olmuştu.

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FırtınaHarveyIrmaKasırga
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