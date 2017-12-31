ABD'de 16. MAS-ICNA Kongresi

CHICAGO (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesinin, ABD ve İsrail’in haksız tutumlarının uluslararası kamuoyu tarafından tescil edilmesi anlamına geldiğini ve bundan sonraki süreçte bu iki ülke üzerindeki baskıların artacağını söyledi.

ABD’nin Chicago kentinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti-Kuzey Amerika İslam Camiası (MAS-ICNA) Kongresi sona erdi.

Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’de gerçekleşen kongreye 50’den fazla ülkeden onlarca konuşmacı katıldı.

Kongrenin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Eker, kongreyi “çok önemli bir etkinlik” olarak niteledi.

Kongreye ilk kez katıldığını hatırlatan Eker, “MAS-ICNA Kongresi’ni çok yararlı buldum. Kongre, ABD’de yaşayan Müslümanların yüz yüze olduğu sorunların yanı sıra hem küresel konular hakkında hem de İslam’ın gelecek nesillere aktarılmasını kolaylaştıran önemli bir etkinlik.” dedi.

Eker, ABD'de dinamik ve aktif bir Müslüman topluluk bulunduğunu belirterek, "Sosyokültürel ve eğitim düzeyleri çok iyi. Onların, gelecekte diğer ülkelerdeki Müslümanlarla ortak tavır ve tutum geliştirme noktasında etkili olacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

İslam dünyasına karşı Türkiye’nin tarihsel bir sorumluluğu ve misyonunun bulunduğunu dile getiren Eker, “Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Türkiye’nin bir model oluşu İslam dünyasında sıklıkla vurgulanıyor.” ifadelerini kullandı.

Eker, ortak hareket eden Müslüman ülkelerin büyük potansiyele sahip olduklarının altını çizerek, "En son İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının sonucu, Müslüman ülkelerin bir araya geldiklerinde büyük bir güç meydana getirebildiğini ortaya koydu. İslam coğrafyası zengin doğal kaynaklar üzerinde bulunuyor ama bu ülkeler daha çok çatışma ve terör olayları gibi olumsuz meselelerle meşgul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- “Türkiye’nin farkını en iyi, Ortadoğu dışında yaşayan Ortadoğulular yorumluyor”

Türkiye’nin kendi değerlerine sahip çıkmasının ve demokrasiyle yönetiliyor olmasının, İslam dünyası için olumlu bir model olduğunu da anlatan Eker, “Türkiye’nin farkını en iyi, Ortadoğu dışında yaşayan Ortadoğulular yorumluyor.” diye konuştu.

Eker, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına ilişkin bir soru üzerine, Kudüs konusunda uluslararası topluma yapılan çağrının BM'de karşılık bulmasının “başlı başına bir başarı” olduğunu söyledi.

BM'de Kudüs ile ilgili böyle bir şeyin ilk defa olduğunu belirten Eker, "Bugüne kadar böyle bir şey olmamıştı. Daha önce BM Güvenlik Konseyinde alınan ya da veto edilen karar orada kalıyordu. Burada Türkiye’nin, sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile oluşan kanaat ve karar kendisini uluslararası kamuoyunda daha etkin bir şekilde hissettirdi.” dedi.

Eker, BM kararı sonrası Kudüs konusunda yaşanması beklenen sürece de değinerek, şunları kaydetti:

“Bundan sonraki süreçte ABD ve İsrail’in haksız tutumlarının uluslararası kamuoyu tarafından tescil edilmesi, bu iki ülke üzerindeki baskıları artacak. İslam İşbirliği Teşkilatının 13 Aralık’taki deklarasyonunda yer alan 'Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tanınması' yönündeki tavsiye kararına dönük tedbirlerin alınması önem kazanacak."

Konferans süresince birçok Müslüman toplumu lideriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, beraberindekilerle kentteki Rohingya Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada Arakanlı Müslümanlarla sohbet eden Eker, yetkililerden bilgi aldı.