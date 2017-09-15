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ABD'de 3 Türk öğrenci trafik kazasında öldü

- Louisiana eyaletindeki kazada "Work&Travel" programıyla ülkeye gelen 3 Türk öğrenci hayatını kaybetti, bir öğrenci yaralandı

ABD'de 3 Türk öğrenci trafik kazasında öldü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 Türk vatandaşından 3'ü yaşamını yitirdi, biri hastaneye kaldırıldı.

"Work&Travel" programı kapsamında yaz başında ABD'ye gelen 4 Türk öğrencinin, Louisiana eyaletinin Jefferson Davis Parish bölgesinde trafik kazası geçirdikleri belirtildi.

Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın I-10 şehirlerarası karayolunda meydana geldiğini söyledi.

Kazada, Türk öğrenciler 22 yaşındaki Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz'in hayatını kaybettiğini belirten Alkan, yaralanan Fatih Turhan'ın (25) hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Alkan, elim kazadan büyük üzüntü duyduklarını, Amerikan yerel makamlarıyla eşgüdüm içinde çalıştıklarını ve cenazelerin bir an evvel Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Yaşar Çolak da cenaze işlemleri için gerekli desteği sağladıklarını ifade etti.

Teksas'ın Austin kentinde çalışan öğrencilerin, kısa dönem tatillerini değerlendirmek için Louisiana'ya seyahat ettikleri öğrenildi. Kazanın, Türk vatandaşlarının bulunduğu aracın I-10 şehirlerarası karayolunda karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yaralı Turhan'ın durumunun yakından takip edilebilmesi için de bir konsolosluk memurunun Louisiana'da görevlendirildiği kaydedildi.


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