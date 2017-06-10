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ABD'de annelerinin arabada bıraktığı iki çocuk öldü

- Teksas'ta bir annenin kasıtlı olarak 15 saatten fazla arabada bıraktığı iki kız çocuğu havasızlıktan yaşamını yitirdi

ABD'de annelerinin arabada bıraktığı iki çocuk öldü

NEW YORK (A) - ABD'nin Teksas eyaletinde 15 saatten fazla anneleri tarafından arabada bırakılan iki kız çocuğu havasızlıktan hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan habere göre, erkek arkadaşı ile eğlenmeye giden Amanda Hawkins isimli 19 yaşındaki kadın, 1 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını arabada bıraktı.

Geri döndüğünde iki kızını da baygın halde bulan anne, çocuklarını hastaneye götürdü. Durumları ağır olan çocuklar hastanede yaşamını yitirdi.

Anne, hastanede çocuklarının göl kenarındaki çiçekleri kokladıktan sonra bayıldığını ve zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Ancak polis sorgusunun ardından annenin kasıtlı şekilde çocukları arabada bıraktığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Hawkins gözaltına alındı.




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ABDTeksas
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