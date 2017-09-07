ABD'de araçtan kaçan Bengal kaplanı vuruldu

ATLANTA (AA) - ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti yakınlarında eyaletler arası yolda tırdan kaçan bir Bengal kaplanı vuruldu.

"Feld Entertainment" adlı eğlence şirketinin Sözcüsü Stephen Payne, 6 yaşındaki Suzy adlı Bengal kaplanı ile 13 büyük kediyi taşıyan tırın, Florida eyaletinden Tennessee eyaletine giderken Georgia eyaletinin Atlanta kentinin güneyinde hayvanların beslenmesi ve sürücünün dinlenmesi için durduğunu ve bu sırada Suzy'nin tırdan kaçtığını düşündüklerini söyledi.

Suzy'nin daha önce ABD'nin en ünlü sirklerinden Ringling Bros and Barnum&Bailey'de gösteri yaptığını kaydeden Payne, ancak sirkin mayısta kapatılmasının ardından Bengal kaplanının Avrupalı hayvan terbiyecisi, sahibi Alexander Lacey'e teslim edilmek üzere yolda olduğunu belirtti.

Tırdan kaçan Bengal kaplanının vurulduğunu aktaran Payne, diğer 13 büyük kedinin Almanya'ya gönderileceğini ve yeni sirklerde görev alabileceklerini bildirdi.

Aracın sürücüsü de Bengal kaplanı Suzy'nin kaçtığını Tennessee'ye gelene kadar fark etmediklerini dile getirdi.

Bu arada, Atlanta'nın güneydoğusundaki Henry bölgesinde görevli polis yetkilileri, Suzy'yi yolda fark eden motosiklet sürücülerinin polise haber verdiğini kaydetti.

Yetkililer, Florida ile Tennessee arasındaki yolun o sırada Irma Kasırgası'ndan etkilenmekten kaçan halk nedeniyle yoğun olduğunu vurguladı.

Georgialı yetkililer, eğlence şirketinin, polislerin bir Bengal Kaplanını vurduğu haberlerini görünce kendilerine ulaşarak Suzy'yi kaybettiklerine dair bilgilendirildiklerini belirtti.

146 yıldır eğlence sektöründe olan Ringling Bros and Barnum&Bailey'in mayıs ayında bilet satışlarındaki düşüş ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle kapatılması kararı, sirki hayvanlara eziyet etmekle suçlayan hayvan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.