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ABD'de Arakan protestosu

- Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Arakan'da Müslümanların katledilmesi nedeniyle Myanmar hükümetini protesto etti

ABD'de Arakan protestosu

WASHINGTON (AA) - Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar dolayısıyla Myanmar hükümetine tepki gösterdi.

Elçilik önünde toplanan göstericiler, Myanmar hükümeti aleyhine slogan attı, uluslarası topluma Myanmar hükümetine karşı tavır alınması çağrısında bulundu.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da elçilik önünde bir konuşma yaptı.

Elçilik önünde toplanan insanların farklı etnik kimliklerden oluştuğuna dikkati çeken Awad, Arakan meselesinin uluslarası bir kriz olduğunu söyledi. Awad, "Bizi buraya toplayan ortak sebep insani gerekçelerdir. Burada gözyaşları içinde Arakan'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Arakan Müslümanları renklerinden ve inanışlarından dolayı bu zulme maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Nobel Barış Ödülü sahibi olduğuna dikkati çeken Awad, "Barış ödülü almış bu kişinin ülkesinde Arakanlı Müslümanlar birer av gibi görülüyor ve bu lider bütün bu katliamları reddediyor." diye konuştu.

Awad, Arakan'da yaşanan katliamın farklı bir çok Müslüman ülkelerde yaşandığını ve dünyanın buna seyirci kaldığını kaydederek, "İnsanlık Bosna’da, Keşmir’de Filistin’de kaybetmiştir ve şu anda ise aynı sahneleri Arakan’da görüyoruz. Sessiz Arakanlıların sesi olmak zorundayız." dedi.

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ABDArakanMyanmar ElçiliğiNihad Awad
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