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ABD'de başörtüsü zorla çıkarılan Müslüman kadına 85 bin dolar tazminat

- California eyaletinde federal mahkeme, başörtüsü nedeniyle dini ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına 85 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi

ABD'de başörtüsü zorla çıkarılan Müslüman kadına 85 bin dolar tazminat

NEW YORK (AA) - ABD'nin California eyaletinde federal mahkeme başörtüsü nedeniyle dini ayrımcılığa uğrayan Müslüman kadına 85 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başörtüsü polis tarafından zorla çıkarılan ve dini ayrımcılığa uğradığı için Long Beach Polis Departmanına dava açan Kirsty Powell adlı Müslüman kadın, açtığı davayı kazandı.

Federal mahkeme Powell'a 85 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Öte yandan, Long Beach Polis Departmanı'nın ise başörtüsü uygulamasını değiştirdiği bildirildi.

Kendisine yönelik birtakım suçlamalar nedeniyle geçen yıl gözaltına alındığı esnada kadın polis talebine rağmen zorla başörtüsü çıkarılan Powell, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Long Beach Polis Departmanı, geçen yıl davaya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulama gereği şüphelilerin üzerinden kemer ya da ayakkabı bağcığı gibi unsurların çıkartıldığını, başı örten şeylerin de buna dahil olduğunu açıklamıştı.

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