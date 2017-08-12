Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

ABD'de çete tetikçisine ömür boyu hapis cezası

- 2006 ve 2013 yıllarında iki tanığı öldürmekle suçlanan çete tetikçisine mahkeme tarafından üç kez ömür boyu hapis cezası verildi

ABD'de çete tetikçisine ömür boyu hapis cezası

CHICAGO (AA) - ABD'de cezaevinde tutuklu bulunan sokak çetesi üyesi, iki tanığı öldürmekle suçlandığı davada üç kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Illinois Bölge Mahkemesinde, Chicago'nun en büyük sokak çetelerinden Hobos'un cezaevindeki tetikçisi Paris Poe'nun 2006 ve 2013 yıllarında iki tanığı öldürmekle suçlandığı dava sonuçlandı.

Federal Yargıç John J. Tharp'ın yönettiği duruşmada ilk olarak Poe'nun suç ortağı Arnold Council ile 2006'da işlediği Wilbert Moore cinayeti görüşüldü.

Duruşmada dinlenilen tanıklar, Poe'nun 2013'te cezaevinden şartlı salıverildikten sonra elektronik gözlem bileziklerini keserek işlediği Gregory Daniels cinayetini de mahkeme heyetine anlattı. Tanıklar Poe'nun, Daniels'ı kız arkadaşı ve üvey çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden en az 20 kez ateş ederek öldürdüğünü ifade etti.

Celse süresince sadece 7 çocuğunun hiçbiriyle yakın ilişkisinin olmadığı bildirildiğinde duygusallaştığı görülen Poe, karar açıklanmadan önce kedisine verilen açıklama yapma hakkını kullanmadı.

Mahkeme heyeti, Paris Poe'nun "ıslah edilemeyeceği" gerekçesiyle üç kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Chicagoçete üyesiYargılama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5