ABD'de F-16 uçağı düştü

NEW YORK (AA) - ABD'nin Arizona eyaletinde F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve Iraklı pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Muhafız Sözcüsü Üsteğmen Lacey Roberts, yaptığı açıklamada, Arizona Hava Ulusal Muhafız Birliğine bağlı 162. Hava Filosunda eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağının Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinin 129 kilometre kuzeydoğusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü ve uçağın Iraklı pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uçağın Irak Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu ve Tucson Uluslararası Havalimanında bulunan rutin eğitim sırasında düştüğünü belirten Roberts, uçağın düşmesi ile ilgili ABD Hava Kuvvetlerinin soruşturma başlattığını bildirdi.

Kazada yaşamını yitiren pilotun, son yıllarda Arizona'da kazaya karışan ikinci Iraklı pilot olduğu belirtildi.

Irak'ın talebi üzerine Iraklı pilotlara F-16 eğitimi veren Arizona'daki 162. Hava Filosu'nda 2015'te bir Iraklı pilot hava tuğgeneral, Douglas yakınlarında gece eğitimi sırasında Irak'a satılan yeni model F-16'lardan biriyle yaptığı kazada hayatını kaybetmişti.

162. Hava Filosu, 1990 yılından bu yana Irak, Singapur, Polonya, Umman, Danimarka, Belçika, Norveç ve Hollanda'dan pilotları eğitim amaçlı ağırlıyor.