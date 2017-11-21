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ABD'de Game of Thrones davası

- İranlı bir kişi, içlerinde Game of Thrones dizisinin de bulunduğu bazı yapımların henüz yayınlanmamış bölümlerini ve senaryolarını çalmakla suçlandı

ABD'de Game of Thrones davası

NEW YORK (AA) - ABD'li makamlar, İranlı Behzad Mesri'nin dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin ve yayıncı kuruluşu HBO'nun diğer dizilerinin bazı bölümlerini çalındığını iddia etti.

New York Güney Mahkemesi Savcılık Bürosundan yapılan açıklamada, Mesri'nin, HBO'nun sistemine korsan saldırı düzenleyerek içlerinde Game of Thrones dizisinin de bulunduğu bazı yapımların henüz yayınlanmamış bölümlerini ve senaryolarını çalmakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Skote Vahshat" kod adını kullanarak korsan saldırı yaptığı iddia edilen Mesri'nin, HBO'un "Ballers", "Curb Your Enthusiasm" ve "The Deuce" adlı yapımlarının da materyallerini çaldığı, bunun karşılığında HBO'dan fidye olarak 6 milyon dolar değerinde Bitcoin talep ettiği iddialarına yer verildi.

ABD Savcısı Joon Kim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mesri'nin hala İran'da bulunduğunun tahmin edildiğini kaydederek, "Bilgisayar korsanları klavyenin arkasında yüzlerinin gizlendiğini düşünüyorlar ancak en sonunda kış gelecektir." ifadelerini kullanarak Game of Thrones dizisinin "Kış geliyor." sloganına da atıfta bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of ThronesHBO
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