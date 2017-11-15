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"ABD'de İran'a karşı açılan mali davalar bağlayıcı değil"

- İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD mahkemelerinde ülkesine karşı alınan 60 milyar dolarlık mali yaptırım kararlarının hukuki olarak bağlayıcı olmadığını söyledi

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesine karşı ABD mahkemelerinde 60 milyar dolar civarında mali yaptırım kararları alındığını, ancak yasal bağlayıcılığı olmadığı için Kanada dışındaki tüm ülkelerde bu kararların uygulanmasına engel olduklarını ileri sürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, kendisine yönelik bir soru önergesine cevaben İran Meclisi'nde yaptığı konuşmada "ABD mahkemelerinde ülkesi aleyhine alınan kararlara karşı İran'da da muadil davalar açılarak yaptırım kararları verildiğini" söyledi.

Zarif, "ABD'nin kendi iddialarına dayandırılarak alınan bu yöndeki kararları, hukuki açıdan bağlayıcı değil. Bu nedenle, yaptığımız girişimler neticesinde bu kararların Kanada dışındaki tüm ülkelerde uygulanmasına engel olabildik." dedi.

İran mahkemelerinde de ABD aleyhine alınmış aynı meblağa denk gelen yaptırım kararları olduğunu aktaran Zarif, söz konusu davaların uluslararası mahkemelerde takibinin hukuki olarak sürdüğünü ifade etti.

"ABD'de açılan söz konusu davalara İran'ın neden katılmadığına" yönelik soruyu ise Zarif, bu kararın İran Milli Güvenlik Konseyi tarafından verildiğini hatırlatarak şöyle cevaplandırdı:

"ABD'de İran aleyhine açılan davalara katılmama nedeni yalnızca mahkemelerin resmiyetini kabul etmemekten kaynaklanmıyor. Batı dünyasındaki mahkemelerde, gıyaben alınan kararlar ile davalının mahkemede hazır bulunurken alınan kararlar arasında, uygulama bakımından farklılıklar arz ettiği konusu da bizim için önemli."


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ABDCevad ZarifIran
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