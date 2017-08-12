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ABD'de ırkçıların gösterisi sonrası olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'de ırkçıların gösterisi sonrası olağanüstü hal ilan edildi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçının yaptığı gösteride yaşanan olaylar dolayısıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Charlottesville şehrinde Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı grupların başlattığı protesto gösterilerinde kavga çıktı.

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Vali Terry McAuliffe, Ulusal Güvenlik güçlerinin bölgede güvenliği sağlaması için gerekli emri verdiğini açıkladı.

ABD medyası, Vali'nin olağanüstü hal emrine kadar bölgede güvenlik güçlerinin yeterince önlem almadığını belirtti.

Cuma gecesi Ku Klux Klan örgütünü anımsatacak biçimde meşaleler taşıyan protestocular, Virginia Üniversitesinde düzenledikleri gösteri sırasında "Yahudiler yerimize geçemeyecek", "Kan ve toprak", "Tek halk, tek ulus, göçe son" sloganları atmıştı.

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı.

Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti.

Virginia'da geçen ay da Ku Klux Klan destekçileri gösteri düzenlemişti.

ABD'de Konfederasyona üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.

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