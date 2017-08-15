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ABD'de ırkçılık karşıtları asker heykelini devirdi

DURHAM (AA) - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ırkçılık karşıtı protestocular, Konfederasyon askeri heykelini devirdi.Yabancı ajanslar tarafından yayınlanan videoda, Kuzey Carolina'nın Durham kentinde toplanan protestocuların, 1924 yılında...

ABD'de ırkçılık karşıtları asker heykelini devirdi

DURHAM (AA) - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ırkçılık karşıtı protestocular, Konfederasyon askeri heykelini devirdi.

Yabancı ajanslar tarafından yayınlanan videoda, Kuzey Carolina'nın Durham kentinde toplanan protestocuların, 1924 yılında yapılmış "Konfederasyon Askerleri Anıtı" isimli heykeli halatla çekerek devirdiği görülüyor. Daha sonra protestocular heykeli tekmeliyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın sosyal medya hesabından Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu yaşananlara cevaben yaptığı paylaşım 2,4 milyondan fazla beğeni topladı.

Obama, paylaşımında, Nelson Mandela'nın "Özgürlüğe Giden Uzun Yol" kitabından alıntı yaparak, "Hiç kimse renginden, kültüründen ya da dininden dolayı bir başkasından nefret ederek doğmaz." ifadelerine yer vermişti.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşıt grupların protesto gösterileri sırasında şiddet olayları yaşanmıştı. Kente olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, aracını kasten ırkçılık karşıtlarının üstüne sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.




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Anahtar Kelimeler:
ABDHeykelırkçılıkKonfederasyonProtestocular
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