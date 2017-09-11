ABD'de Irma kasırgası

NEW YORK (AA) - ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan ve kuzey batıya doğru ilerleyen Irma kasırgasının şiddetli tropik fırtınaya dönüşmesinin beklendiği bildirildi.

Florida eyaletininin güney kıyılarını dün saatte 210 kilometre hızla 4'üncü kategoride vuran Irma kasırgasının şiddeti, kuzey batıya doğru ilerledikçe önce 3'üncü, sonra 2'nci kategoriye düştü.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin azaldığı ancak hala tehlikeli bulunan Irma'nın saatte 160 kilometre hızla Florida'nın kuzey batısında yer alan 3 milyon nüfuslu Tampa'ya doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, kasırganın yerel saatle sabah saatlerinde Florida'nın kuzeyinde ve Georgia'nın güneyinde tropikal fırtınaya dönüşmesinin beklendiği de ifade edildi.

Geçtiği yerlerlerde büyük hasara, su baskını ve sele yol açan kasırga nedeniyle yaklaşık 4 milyon ev ve iş yerinin elektriği kesildi. Elektrik kesintileri dolayısıyla eyalette sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kasırgayla gelen şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Miami'de iki, Fort Lauderdale'de ise bir vinç devrildi.

Kasırga nedeniyle eyalette hafta sonu yaklaşık 9 bin uçuş da iptal edildi. Irma kasırgasından zarar gören Uluslararası Miami Havalimanı'nın bugün de kapalı kalacağı bildirildi.

Yetkililer, Irma kasırgası nedeniyle üç kişinin öldüğünü açıklamıştı. Kasırga, ABD'ye ulaşmadan önce Karayipler'de 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Irma kasırgasının ülke tarihin en büyük tahliyesine yol açtığı açıklanmış, Florida eyaletinde nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı. Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edilmişti.



