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ABD'de İslamofobi ve Türkiye konuşuldu

- Türk iş adamı Güzel, Demokrat Parti içerisindeki "yenilikçi" kanadın yıllık kongresinde, "Terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemi" ve "İslamafobi ile mücadele"yi anlattı - Güzel: "Suriye'de rejim ve DAEŞ tehdidi devam ettikçe Suriye halkı refaha kavuşamayacaktır. Bölgesel aktörler içerisinde özellikle Türkiye'yle bu konuda ilişkilerimizi güçlendirerek bu sorunun çözümü için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz" - "Amerika'da başkanlık seçimleriyle Müslümanlar hedef tahtası haline geldi. Bu konuya ilişkin daha sert yasal önlemler alınmalı. 'Antisemitizm' de olduğu gibi İslamofobi de bir suç olmalı ve bu terminoloji artık kabul edilmeli"

ABD'de İslamofobi ve Türkiye konuşuldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat Parti içerisinde yer alan "yenilikçi" kanatın yıllık olağan kongresinde, Türk iş adamı Murat Güzel, kongre üyelerine "Terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemi" ve "İslamofobi ile mücadele"yi anlattı.

Demokrat Parti içerisinde Vermont Senatörü Bernie Sanders, Kongredeki ilk Müslüman olan Minnesota temsilcisi Keith Ellison gibi isimlerin içinde yer aldığı "yenilikçi" kanadın üyeleri, Baltimore şehrinde bir araya gelerek önümüzdeki yıla ilişkin stratejileri ele aldı.

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Filistin-İsrail meselesi, Amerika'da İslamofobinin yükselişi gibi konuların da ele alındığı toplantıya, Kongredeki Demokrat partili 40 kongre üyenin yanı sıra Türk iş adamı Murat Güzel de katıldı.

Güzel, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de devam eden iç savaşın bölgesel bir sorun olmaktan çıktığına dikkati çekerek, milyonlarca Suriyelinin evlerini terk ederek çevre ülkelere özellikle ise Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönebilmesi için gerekli şartların oluşturulmasında terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin esas alınması gerektiğine vurgu yapan Güzel, "Suriye'de rejim ve DAEŞ tehdidi devam ettikçe Suriye halkı refaha kavuşamayacaktır. Bölgesel aktörler içerisinde özellikle Türkiye'yle bu konuda ilişkilerimizi güçlendirerek bu sorunun çözümü için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz." dedi.

Güzel, Amerika'da başkanlık seçimleriyle Müslümanların hedef tahtası haline geldiğini kaydederek, "Bu konuya ilişkin daha sert yasal önlemler alınmalı. 'Antisemitizm' de olduğu gibi İslamofobi de bir suç olmalı ve bu terminoloji artık kabul edilmeli. Birçok Müslüman bu konuya ilişkin gerekli adımlar atılmadığı için hayatlarından oluyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DemokratlarBernie SandersKeith EllisonMurat Güzel
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