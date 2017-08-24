ABD'de Kaepernick dayanışması

NEW YORK (AA) - ABD'de, Amerikan Futbolu Ulusal Ligi'nde (NFL) ırkçılığa karşı eşitlik talebiyle milli marş sırasında diz çökerek eylem yapan NFL oyuncusu Colin Kaepernick’in ceza olarak işsiz bırakılması ülkenin her kesiminden tepki çekti.

San Francisco 49ers eski oyuncusu 29 yaşındaki Kaepernick'in ceza alması Newyork'taki NFL Genel Merkezi önünde düzenlenen protestoyla kınanırken, NFL'e boykot çağrısında bulunuldu.

Ünlü oyuncuyla dayanışma gösterileri kapsamında New York'ta da "NYC Adalet Birliği" (Justice League NYC) ve "Değişimin Rengi" (Color of Change) adlı kuruluşların öncülüğünde 2 bine yakın gösterici ünlü oyuncu için NFL Genel Merkezi önünde toplandı.

"Kaepernick Tekrar İşe Alına Dek NFL'yi Boykot Edelim", "Siyah Hayatlar Önemlidir" yazılı dövizlerin taşındığı akşam saatlerindeki gösteride eylemciler hep bir ağızdan "boykot, boykot, boykot" diye bağırdılar.

Siyahi Amerikalı Tamika Mallory, gösteride yaptığı konuşmada, "Bugün buraya sadece Kaepernick için gelmedik, buraya sivil özgürlüğümüz için geldik. Birliğimiz gücümüzdür. Birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı aktivist Linda Sarsour da konuşmasında "Bugün kardeşimiz Kaepernick'i desteklemek için buradayız. Onun yeniden sözleşme yapmasını istiyoruz." diyerek katılımcılardan NFL'in en büyük reklam sponsoru Verizon'u uyarmalarını istedi.

Eylem sırasında 5 kişilik karşıt bir grup da, yolun diğer tarafında İsrail bayrağı açarak "Mavi Hayatlar Önemlidir" dövizi taşıdılar.

Bu sırada yoldan geçen yaşlı bir kadının İsrail bayrağı açan gruba, yüksek ses tonuyla "Bağımsız Filistin, Bağımsız Filistin" diye bağırdığı görüldü.

ABD'nin olimpiyat madalyalı eskrimcisi, ülkenin ilk başörtülü Müslüman sporcusu Ibtihaj Muhammad de Kaepernick'i desteklemek için emekli polis babasıyla birlikte protestoya gelen ünlüler arasında yer alırken elinde olimpiyat sporcularının Kaepernick'i desteklediğini belirten bir döviz taşıdı.

Ünlü sinema oyuncusu Susan Sarandon'un da katıldığı eylemde, repçiler Kurtis Blow ve Mysonne da yer aldı.

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Kaepernick, Türk Hava Yollarının Somali’ye yardım kampanyasına destek vermişti.



- Kaepernick'i Muhammed Ali'ye benzettiler

Kaepernick'in işsiz kalmasını efsanevi sporcu dünya şampiyonu Müslüman boksör Muhammed Ali'nin Vietnam Savaşı'na katılmayı reddetmesi sonucunda boks lisansını kaybetmesine benzeten göstericiler, oyunculara ceza verilmesini önlenmesi ve sosyal adalet konularında endişelerini dile getirebilmeleri için NFL'yi, fikir hürriyetini garanti altına alan bir politika uygulamaya çağırdılar.



-