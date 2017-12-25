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ABD'de kar yağışı

- Noel tatili öncesi başlayan kar yağışı, kuzey Illinois ve kuzeybatı Indiana'da etkili oluyor

ABD'de kar yağışı

CHICAGO (AA) - ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, kuzey Illinois ve kuzeybatı Indiana'daki yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesinin uyarısında, Noel tatili öncesi başlayan kar yağışının özellikle karayolu ulaşımını etkileyeceği, şehirlerarası yollarda kar kalınlığının 15-17 santimetreye ulaşabileceği, görüş mesafesinin düşeceği belirtildi.

Chicago genelinde pazar sabahından itibaren etkili olan kar yağışının, 1918 yılındaki Noel tatilinden bu yana gerçekleşen en yoğun yağış olduğu ifade edildi.

Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle, yılın en yoğun dönemini geçirmekte olan O’Hare Uluslararası Havaalanı’nda 16 uçuş iptal edildi, uçakların ortalama gecikme süresi 38 dakikaya ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle kentteki yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, bazı kent sakinleri aileleriyle ve evcil hayvanlarıyla karın tadını çıkarmayı tercih etti.

Kentteki parklara akın eden Chicagolular beraberlerinde getirdikleri kayak malzemeleriyle buldukları tepelerden kayarak doyasıya eğlendi.

Kar yağışı bölgedeki doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

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ChicagoKar Yağışı
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