ABD'de 'Kara Cuma' protestosu

CHICAGO

ABD'nin Chicago kentinde polis şiddetine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen protesto gösterisinde, eylemciler boykot çağrısı yapılan ünlü markalara ait mağazaların önünde insan zinciri oluşturarak giriş çıkışları engelledi.

ABD genelinde birbirinden renkli alışveriş çılgınlıklarının yaşandığı Kara Cuma (Black Friday) Chicago’da farklı görüntülere sahne oldu.

Polis şiddetine dikkati çekmek isteyen grupların ortak gerçekleştirdiği gösteri sırasında protestocular, vatandaşları Kara Cuma alışverişini boykot etmeye çağırdı.

"Siyahların ve Müslümanların hayatı da önemlidir", "Trump’a hayır", "Seçilmiş polis denetçileri istiyoruz” yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce gösterici, "Adalet yoksa, barış da kar da yok", "Hey Chicago Polisi, kaç çocuk öldürdün bugün" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, "Magnificent Mile" olarak bilinen kentin alışveriş merkezi Michigan Caddesi üzerindeki mağazaların girişlerini kapattı.

Yüzlerce bisikletli ve yaya polisin önlem aldığı gösteri, başladığı Su Kuleleri Parkı'nda olaysız sona erdi.

Chicago’da önceki yıllarda gerçekleştirilen Kara Cuma protestolarında polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı.

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz