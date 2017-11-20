ABD'de Keystone XL petrol boru hattına onay

NEW YORK (AA) - ABD'de uzun yıllardır yapımı tamamlanamayan Keystone XL ham petrol boru hattına, ülkenin Nebraska eyaletinden de onay çıktı.

Nebraska Kamu Hizmetleri Komisyonundan yapılan açıklamada, Kanada'nın petrol zengini Alberta bölgesinden çıkan ham petrolü ABD'nin Nebraska eyaletinin Steele City şehrine taşıyacak Keystone XL boru hattı için onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, boru hattının, proje sahibi Kanadalı enerji firması TransCanada'nın planladığı güzergah yerine, Nebraska'da tarıma elverişli arazileri daha az etkileyecek alternatif bir güzergah üzerine inşa edilebileceği bilgisine yer verildi.

Komisyonun toplam 5 üyesinden "evet" oyu kullanan 3 kişinin Cumhuriyetçi Partiden olması dikkati çekerken geriye kalan 1 Cumhuriyetçi ve 1 Demokrat üye proje için "hayır" dedi.

Böylece, güzergahı üzerindeki ABD'nin Montana ve Güney Dakota eyaletlerinden sonra Nebraska eyaletinin de onayını alan boru hattı projesinin önündeki en büyük engellerden biri aşılmış oldu.

Yaklaşık 8 milyar dolara mal olacak ve günlük ortalama 800 bin varil ham petrol taşıyacak bin 900 kilometre uzunluğundaki Keystone XL boru hattı projesini eski ABD Başkanı Barack Obama yaklaşık 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle reddetmiş ancak halefi Donald Trump projeye 24 Mart'ta onay vermişti.

Keystone XL'in "ağabeyi" olarak bilinen ve yine Kanada'dan başlayarak ABD'de 6 eyaleti geçtikten sonra ülkenin güneyindeki Teksas eyaletine günlük ortalama 700 bin varillik ham petrol taşıyan 4 bin 324 kilometre uzunluğundaki Keystone boru hattında ise geçen perşembe günü sızıntı olmuştu.

TransCanada'dan yapılan açıklamada, Keystone boru hattının basıncındaki düşüş nedeniyle Güney Dakota eyaletinin kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 5 bin varillik yani 210 bin galonluk (795 bin litre) ham petrolün çevreye yayıldığı belirtilmişti.