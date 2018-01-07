ABD'de kış

CHICAGO (AA) - ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan kar fırtınasının ardından etkili olan dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Noel kutlamaları öncesi başlayan son yılların en yoğun kar yağışının ardından Chicago'da eksi 20'ye varan soğuk hava adeta hayatı felç etti. Dondurucu soğuk nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokaklarının boş olduğu gözlenirken, önceden planlanan birçok etkinlik de iptal edildi.

Uçak seferlerinde gecikmelere yol açan soğuk hava, toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi. Caddelerde buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Chicago Nehri ve Michigan Gölü'nde buz kırma çalışmaları yaptı.

Dondurucu soğuğa karşı vatandaşlar uyarılırken, kentin birçok noktasında oluşturulan "ısınma merkezleri" faaliyetlerine devam ediyor.

Chicagolular battaniye kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da kapılarını evsizlere açtı.

Havanın sudan daha soğuk olması nedeniyle kentteki göl ve nehirler üzerinde oluşan buhar tabakası ilginç görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğuktan yaban hayvanları da etkilendi.